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حليمة بولند تثير ضجة بعد نشر فيديو لها بحوض الاستحمام

حليمة بولند تثير ضجة بعد نشر فيديو لها بحوض الاستحمام
خالد الظفيري(صدى):

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو لها وهي في حوض الاستحمام خلال أجازتها في سويسرا .

وعلقت حليمة على الفيديو ، أن هذا حالها وهي تقرأ الأخبار وتسمع الحكايات التي يؤلفها البعض عنها مما عرضها لهجوم على مواقع التواصل.

يذكر أن حليمة بولند عادت لزوجها ووالد ابنتيها ” كاميليا وماريا ” واعتذرت عن تقديم برنامج “عالم الرجال” الذي كانت ستعود من خلاله إلى شاشات التليفزيون بعد فترة من الابتعاد.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 17 دقيقة

والله حرام ينقال عليها كويتية والله ان بنات الكويت الحقيقين اشرف من هلاشكال

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