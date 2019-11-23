حليمة بولند تثير ضجة بعد نشر فيديو لها بحوض الاستحمام
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو لها وهي في حوض الاستحمام خلال أجازتها في سويسرا .
وعلقت حليمة على الفيديو ، أن هذا حالها وهي تقرأ الأخبار وتسمع الحكايات التي يؤلفها البعض عنها مما عرضها لهجوم على مواقع التواصل.
يذكر أن حليمة بولند عادت لزوجها ووالد ابنتيها ” كاميليا وماريا ” واعتذرت عن تقديم برنامج “عالم الرجال” الذي كانت ستعود من خلاله إلى شاشات التليفزيون بعد فترة من الابتعاد.
شيخين1[ عدد التعليقات: 685 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله حرام ينقال عليها كويتية والله ان بنات الكويت الحقيقين اشرف من هلاشكال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87681 ] نشر منذ 8 دقائق
استغفر الله ..