‏مدارس الرياض تبدأ الدوام الشتوي غداً

عقال المالكي(صدى):

‏تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض غدًا الأحد، تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والأهلي والأجنبي للبنين والبنات بمدينة الرياض.

‏وأكَّدت الإدارة على قائدي وقائدات المدارس ورياض الأطفال، اعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة ، بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي وفقاً للتوقيت الشتوي عند الساعة 7:00 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة 7:15

جاء ذلك في تعميم أصدره المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ/ حمد بن ناصر الوهيبي مطلع الأسبوع الماضي ببدء الدوام الشتوي في جميع مدارس مدينة الرياض للبنين والبنات، اعتبارًا من يوم غدا الأحد الموافق1441/3/27‏هـ .

مع منح قائدي وقائدات المدارس صلاحية إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية إذا كانت تسبب ضررا على الطلاب والطالبات. وذلك حرصاً على سلامة وأمن الطلاب والطالبات مع دخول فصل الشتاء وما يصحبه من متغيرات جوية وأجواء ممطرة وانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.