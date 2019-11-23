تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى القنفذة

نايف السالم(صدى):

شاركت جمعية كفى للتوعية باضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة في تدشين عيادة مكافحة التدخين بمستشفى جنوب القنفذة.

وأفاد مدير كفى القنفذة الأستاذ حمزه الحليسي أن مشاركة كفى تمثلت في معرض توعوي وأجهزه طبية وأعضاء مصابة بالسرطان نتيجة التدخين لاشخاص فارقوا الحياة وعرض توعوي وذلك بحضور مدير مستشفى جنوب القنفذة الأخصائي علي محمد الحربي وعدد من الأطباء والإدارين وزوار المستشفى.

و شكر الحليسي مدير المستشفى على الدعوة وحث الجميع على الإستفادة من الخدمات العلاجية التي تقدمها كفى أو وزارة الصحة للتخلص من هذه الآفه وضررها على الفرد والمجتمع والبيئة .

الجدير بالذكر أن البرنامج حظي بحضور عدد كبير استمعوا إلى شرح مفصل عن أضرار التدخين والمخدرات على الفرد والمجتمع ، كما صاحب ذلك كشف نسبة الكربون وقياس مدى كفاءة الرئة على الزوار الراغبين في العلاج وذلك عبر أجهز طبية دقيقة يعمل عليها أطباء متخصصون في علاج الإدمان.