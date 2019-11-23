طارق العلي يفاجئ فايز المالكي وجمهور مسرحية وش أخبارك

ريم عبدالعزيز(صدى):

فاجأ الفنان الكويتي الكبير طارق العلي زميله الفنان السعودي فايز المالكي وكذلك الجمهور الحاضر لمسرحية وش أخبارك التي أقيمت في ثالث أيام عرضها أمس الجمعة في مسرح بكر الشدي في البوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض ٢٠١٩.

حيث تقدم طارق العلي الحضور وبرفقته الفنان السعودي عوض عبدالله، الذين حضروا لمشاهدة العرض المسرحي لزميلهم الفنان فايز المالكي الذي استمر في فضح أساليب الأعداء والخونة في الإيقاع بالمواطنين لاستغلالهم ضد وطنهم، بمشاركة زملائه نجوم المسرحية، حمد المزيني ومحمد العلي وإلهام علي وخالد صقر وعبدالعزيز الأحمد وفهد العصفور.

وثمن فايز المالكي لزميليه طارق العلي وعوض عبدالله وكافة الجمهور على حضورهم، مقدما الشكر والتقدير لهم على تشريف المسرحية.

وشهد اليوم الثالث حضورا كثيف، تفاعلوا مع المسرحية و، وكذلك الفقرات الغنائية التي شارك بها الفنان سلطان خليفة (حقروص).