«حساب المواطن » يوضح حالات تسجيل الزوجة بالبرنامج كمستفيد رئيسي

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن الحالات التي يمكن فيها لـ ” المتزوجة ” ، أن تقوم بالتسجيل بالبرنامج كمستفيد رئيسي.

وقال ” حساب المواطن ” : ” بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالة إذا كانت مهجورة ، متزوجة من غير سعودي ،عائلة سجين ، عائلة فاقد الاهلية ، زوجها غائب، وارفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة ” .

وأضاف: ” أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة ” .

وجاء ذلك ردًا على تساؤل ” مغردة ” بشأن إمكانية تسجيلها بـ ” حساب المواطن ” كمستفيد رئيسي، في حالة إذا كان زوجها مطلوبًا للسجن .