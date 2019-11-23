في بلقرن .. الأهالي بعد غرق المستشفى .. آمالنا بعد الله في الأمير« تركي بن طلال »

صالح بن دايل(صدى):

تسببت مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس على محافظة بلقرن في إخلاء مرضى منومين في مستشفى سبت العلايا العام إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة ؛ إثر تسرّب مياه الأمطار إلى مرافق المستشفى .

وتم اتخاذ قرار الإخلاء بعد عقد اجتماع طارئ برئاسة مدير صحة بيشة المكلف ، وذلك حفاظاً على سلامة المرضى والكوادر الصحية والخدمية بالمستشفى .

من جانبه ، أبدى عدد من سكان بلقرن امتعاضهم الشديد حيث بينوا أن أصواتهم بحّت وهم يطالبون بافتتاح مبنى المستشفى الجديد ولكن لا جدوى ، فقد تم الانتهاء منه قبل 5 أعوام تقريباً من دون افتتاحه ، مؤكدين أن المطر وكأنه جاء ليكشف المستور ويفضح المسؤول عن التأخير الغير مبرر ؛ سيما وأنهم في أمس الحاجة إلى المبنى الجديد ، آملين من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إصدار أمره للمسؤولين بافتتاحه فهو بالتأكيد سيخدم أهالي وزوار المحافظة ويخفف عنهم متاعب ومشقة تحويلهم للعلاج في بيشة أو الباحة .

كما لجأ الأهالي في تويتر ومن خلال وسم #مستشفىسبتالعلايه_يغرق إلى مطالبة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز بالتدخل ورفع الظلم عنهم واعتبروه هو أملهم الوحيد بعد الله خاصة وأنه يعمل بتفاني منذ اليوم الأول لسموه في امارة عسير ولا يتوانى حفظه الله عن خدمة كافة المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة عسير .