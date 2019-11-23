تفاصيل الإعلان عن وظائف شاغرة بالمجلس الأعلى للقضاء

فاطمة المالكي(صدى):

فتح المجلس الأعلى للقضاء باب التقديم على وظائف شاغرة بعدة تخصصات ، وذلك للعمل بالعاصمة الرياض .

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء المسميات المطلوبة وهي : مصحح لغوي ، باحث شرعي مساعد ، كاتب ضبط ، محاسب مساعد ، مأمور مشتريات ، أمين صندوق ، مدقق رواتب .

وأبان الشروط والفئات المستهدفة وفقاً للتالي :

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1- خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2- خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

3- الوظائف المعلن عنها للمراتب الثامنة، السادسة .

4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

5- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية على أن تتم دعوة أكثر من متقدم من المتقدمين الأكثر نقاطاً ، مع عمل مطابقة بيانات مرشحين للمفاضلة ومن ثم تحديد المرشحين النهائيين .

وحول موعد التقديم ، أوضح أن التقديم يبدأ صباح غداً الأحد الموافق 27/ 3/ 1441 هـ في تمام الثامنة صباحاً وينتهي في الثانية من ظهر الخميس الموافق 1/ 4/ 1441 هـ ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا