بالفيديو.. أول ظهور لهيفاء حسين بعد ولادة توأمها

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الفنانة هيفاء حسين لأول مرة بعد ولادة توأمها سلطان وجواهر ، في مقطع فيديو من حفل استقبال التوأم .

ونشر الفنان حبيب غلوم ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يظهر فيه الاستعدادات الضخمة التي قام بها داخل المستشفى وذلك من أجل حفل استقبال طفليه سلطان وجواهر.

وأظهر الفيديو أظهر من الهدايا المعدة للزائرين من عطور، كما تم تجهيز كافة أنواع الضيافة لاستقبال المهنئين والمحبين لكل من الفنان حبيب غلوم وزوجته هيفاء حسين، كما وصلت إلى المستشفى الورود التي تحمل المباركات والتهاني إلى أسرة حبيب غلوم.

كما ظهرت في الفيديو لأول مرة بعد الولادة الفنانة هيفاء حسين والتي رحبت بالفنان حبيب غلوم في البحرين وقالت له: “البحرين نورت”.