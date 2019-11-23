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تغريم شركة سامسونج 75 مليون دولار بسبب الرشاوي

تغريم شركة سامسونج 75 مليون دولار بسبب الرشاوي
واشتطن(صدى):

كشفت وزارة العدل الأمريكية ، في بيان إعلامي ، عن موافقة شركة سامسونج الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة ، على دفع 75 مليون دولار أمريكي لتجنب الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة بسبب قيامها بدفع رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين برازيليين للفوز بعقد مربح .

وأكد البيان أن الشركة أقرت بدفع 20 مليون دولار عمولة لوسيط برازيلي بين عامي 2007 و2013 ، وكانت على علم بأن بعض هذه الأموال كانت سوف تستخدم لرشوة مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى في شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة (بيتروبراس) ، للحصول على عقد مربح لبناء سفن .

وفي اتفاقية الادعاء المؤجل مع وزارة العدل الموقعة أمس الجمعة، التزمت الشركة الكورية الجنوبية بدفع غرامات بقيمة 48ر75 مليون دولار .
وقد وافقت شركة سامسونج على مواصلة التعاون مع السلطات الأمريكية في أي تحقيقات جارية تتعلق بالقضية، بما في ذلك الأفراد ، وتقديم تقرير إلى الإدارة حول تنفيذ برنامج الامتثال المعزز.

وتابع البيان أن وزارة العدل أخذت في الاعتبار تعاون الشركة مع التحقيق واتخاذ التدابير اللازمة في التوصل إلى الاتفاق.


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