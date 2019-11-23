بالصور.. نجاة عائلة سقطت سيارتهم في حفرة عميقة بالرياض 

علي القحطاني(صدى):

سقطت سيارة تستقلها أسرة في حفرة عميقة بموقع لمشروع تحت الإنشاء في حي الريان بالرياض.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث لإنقاذ الأسرة من الحادث المروع الذي وقع بالأمس، حيث بلغ عمق الحفرة 7 أمتار.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخراج العائلة من الموقع وتقديم الإسعافات اللازمة لعدد من أفراد العائلة الذين تعرضوا لإصابات مختلفة.