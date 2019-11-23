آخر مستجدات اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات

نايف السالم(صدى):

أدى المعلمون والمعلمات اليوم السبت اختبارات الفترة الصباحية لكفايات المعلمين على أن تستمر اختبارات الفترة المسائية .

ومن المقرر استمرار اختبارات كفايات المعلمين لعام 1441 هـ التي بدأت اليوم لمدة اسبوع حتى 30 نوفمبر الجاري .

وتنقسم تلك الإختبارات إلى اختبار عام واختبار تخصص ، بهدف قياس كفاءة ومهارة المعلمين بهدف المفاضلة بناءً على الكفاءة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بالوزارة .

انتهت صباح اليوم اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات العامة، وبقيت اختبارات كفايات العام للفترة المسائية.