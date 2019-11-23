مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يطلق فعاليات أسبوع تلاحم الشمال برعاية أمير المنطقة

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود، أمير منطقة الحدود الشمالية، تنطلق غدا فعاليات “أسبوع تلاحم الشمال” الذي ينظّمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، خلال الفترة ما بين 27-30 ربيع الأول 1441هـ، الموافق 24 – 27 نوفمبر 2019م، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع ، والمثقفين وأصحاب الرأي، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالنادي الأدبي في عرعر.

و تنطلق فعاليات اليوم الأول ببرنامج تدريبي موجه للنشء بعنوان “نحن أبناء كوكب الأرض”، يليها حفل الافتتاح وتدشين أسبوع تلاحم ،وتكريم شركاء أسبوع التلاحم الوطني من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة وتوقيع مذكرة تعاون بين المركز ومجلس شباب منطقة الحدود الشمالية وتختتم فعاليات اليوم الأول بإطلاق قافلة تلاحم،.

فيما تبدأ فعاليات اليوم الثاني بدورة تدريبية بعنوان (الحوار الفكري) لطلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية، تليها جلسة حوارية تحت عنوان ” دور التعليم في تعزيز القيم الوطنية “، يقدمها مدير التعليم في المنطقة عثمان العثمان، ثم لقاء شبابي، إضافة إلى محاضرة لمعالي الشيخ الدكتور فهد الماجد أمين عام هيئة كبار العلماء بعنوان “أمة وسطا”.

أما فعاليات اليوم الثالث فتتضمن برنامج تدريب الشباب والفتيات (تبيان) في الحوار الفكري، تليه جلسة حوارية بعنوان “المرأة شريك في تحقيق رؤية 2030 “. ثم جلسة تحت عنوان دور وسائل الإعلام الجديد في المحافظة على الوحدة الوطنية ’ يقدمها، فيصل العبدالكريم، وعليا العبيد، وتختتم فعاليات اليوم بأمسية شعرية، يقدمها الشاعر سعيد بن مانع، والشاعر خلف المشعان والشاعرة وضحى العنزي.

في حين تتضمن فعاليات اليوم الرابع ورشة عمل تمكين لصناعة المبادرات الشبابية للمنطقة، وفعاليات رياضية وترفيهية،(ماراثون – سباق دراجات – مسابقات رياضية ) .

ويشهد أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة الحدود الشمالية عددا من الفعاليات المصاحبة منها معرض الجهات الحكومية وأركان الأسر المنتجة بالمنطقة، إضافة إلى معرض الفنون التشكيلية، إضافة إلى قافلة الحوار التي تجوب مدن ومحافظات وهجر منطقة الحدود الشمالية