بالصور .. الهلال ينهي تحضيراته لـ «أوراوا»

نواف السالم(صدى):

اختتم فريق الكرة بنادي الهلال، اليوم السبت، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الأحد بتوقيت طوكيو في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019، حيث تركزت الحصة التدريبية الأخيرة على الجوانب الفنية.

ويحل فريق الكرة بنادي الهلال، ضيفًا على أوراوا ريد دياموندز الياباني، على ملعب سايتاما، في الواحدة ظهر الغد “الأحد”، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتركزت الحصة التدريبية الأخيرة، على الجوانب الفنية، بين تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومناورة على نصف الملعب.

واحتضن ملعب سايتاما، الحصة التدريبية الأخيرة التي تسبق مواجهة أوراوا، والتي شهدت متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن سعد بن نافل.