مدرب الرائد : الهلال يمتلك الرغبة والمقومات التي تمكنهم من تحقيق اللقب الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

أكد البلجيكي بيسنيك هاسي -المدير الفني لفريق الرائد ، في تصريحات إعلامية ، أن الهلال قادر على تحقيق اللقب الآسيوي على حساب أوراوا الياباني .

حيث يلعب الهلال أمام أوراوا يوم الأحد المقبل، على استاد سايتاما معقل الفريق الياباني، وذلك في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزعيم (1-0) بهدف من توقيع البيروفي آندري كاريلو.

وقال بيسنيك هاسي ، “الهلال يمتلك فريقًا قويًا، ولاعبين قادرين على صناعة الفارق، وحاليًا هم في أفضل حالاتهم، ولديهم الرغبة والمقومات التي تمكنهم من تحقيق اللقب الآسيوي وإسعاد جماهيرهم”.