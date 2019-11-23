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شركة مطاعم عالمية توفر وظائف نسائية بالخبر

شركة مطاعم عالمية توفر وظائف نسائية بالخبر
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مطاعم عالمية بالخبر باب التقديم على وظائف نسائية شاغرة ، وذلك وفقاً للمسميات ” مقدمة طعام ، موظفة استقبال ،كاشيرة ، مدير مطعم ، خدمة عملاء .

واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة من المواطنات ، مع توفر مستوى جيد في اللغة الإنجليزية لموظفات خدمة العملاء .

وكشفت الشركة أن الراتب سيتراوح بين 4500 – 6500 ريال شهرياً ، على أن يكون العمل 8 ساعات باليوم ولمدة 5 أيام بالأسبوع .

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنها ستستقبل طلبات التقديم غداً الأحد الموافق 24 / نوفمبر / 2019 م ، في طاقات الدمام حي العزيزية – طريق الخليج بجانب اكسترا مقابل سنتر بوينت ، ويمكن الإطلاع على الموقع من الرابط التالي : هنا 


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