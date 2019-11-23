مبابي يوافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بشرط واحد 

طلال الغامدي(صدى):

دخلت المفاوضات بين مسؤولي باريس سان جيرمان والمهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان في تطور جديد، حيث يريد مسؤولو سان جيرمان في تمديد عقد مبابي الذي ينتهي مع الفريق في صيف 2022.

واشترط مبابي على إدارة باريس سان جيرمان وضع شرط جزائي في العقد يسمح له بالرحيل في الوقت الذي يريده، ويمثل هذا الشرط فرصة لمبابي كي يمنح باريس سان جيرمان الفرصة للاستفادة ماليًا من بيعه، وتواجده لأطول فترة ممكنة رفقة الفريق من جهة.

ويعتبر تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان إلى تأجيل انتقاله إلى ريال مدريد لموسم أو موسمين، بحيث تتم الصفقة في 2021 أو 2022، وتبقى النقطة التي لم يصل الطرفان فيها إلى نقطة توافق هي قيمة الشرط الجزائي.