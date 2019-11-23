«النميري» يحذر من الأطفال والمضادات الحيوية

ريم عبدالعزيز(صدى):

المضادات الحيوية من أهم المركبات الدوائية المكتشفة و المستخدمة حاليا ً حيث أنها تمتاز بقدرتها الفائقة على القضاء على العديد من الجراثيم الخطيرة التي تهدد حياة الأطفال .

ألا أن الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية من غير ضرورة قد يلحق أضرارا ً كبيرة بصحة الطفل و يؤدي لحدوث مضاعفات سيئة و الجدير بالذكر أن فاعلية المضادات الحيوية تنحصر في القضاء على الجراثيم (البكتريا ) و لا تفيد في علاج الأمراض الفيروسية . فأن معظم أمراض البرد و الزكام ناتجة من التهابات فيروسية ولا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية و تختفي تدريجيا ً بدون علاج خلال عدة أيام .

الجراثيم (البكتريا) المقاومة للمضادات الحيوية :

كثرة تناول المضادات الحيوية تزيد من احتمال الإصابة ببعض أنواع البكتريا المقاوم لمضادات الحيوية .

كيف تكتسب الجراثيم (البكتريا) مقاومة للمضادات الحيوية ؟

كلما تناول الطفل المضادات الحيوية يقوم بقتل البكتريا الحساسة للمضاد الحيوي وأحياناً المفيدة المتعايشة. وفي نفس الوقت تجد الجراثيم المقاومة للمضاد الحيوي فرصة لكي تتكاثر.

وتنتشر بين الأفراد و من ثم المجتمع. وفي هذه الأيام ظهرت العديد من الجراثيم المستعصية على العلاج بالمضادات الحيوية مما يستدعى الحاجة إلى دخول الطفل المستشفى وإعطائه المضاد الحيوي عن طريق الوريد .

ماهي الحالات التي تستدعى استخدام مضادات حيوية ؟

تشمل التهابات الأذن الوسطى ، الجيوب الأنفية ، التهابات الحلق و اللوزتين ، أما الزكام ونزلات البرد و احتقانات الحلق فهي فيروسية . و يجب عدم استعمال المضادات الحيوية لعلاجها .

كيف أعرف طفلي مصاب بالتهاب فيروسي أو جرثومي ؟

أفضل ما يجيب على هذا السؤال الطبيب المعالج و هو الذي يقوم بالتشخيص

أما الذهاب إلى الصيدلية و أخذ مضاد حيوي دون استشارة الطبيب ضار وخطير وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة .

ننصح الوالدين بسؤال الطبيب و الاستفسار عن حالة طفلهم وهل هو مصاب بالتهاب فيروسي أو جرثومي و كيف أن المضادات الحيوية غير مجدية في علاج الفيروسات . ويجب ملاحظة الأعراض المرضية التي تدل على حدوث مضاعفات جرثومية لوصف العلاج المناسب .

متى يستدعى استعمال المضادات الحيوية ؟

يرجع القرار النهائي للطبيب بعد الكشف الكامل و التشخيص ألسريري و ألمخبري إذا دعي لتحديد مكان العدوى و نوع المضاد و طريقة الاستعمال .

ولقد أدخلت الآن في العيادات المتقدمة تقنية اجرائيه لمسح الأنف و البلعوم الهدف منها تحديد إذا كان الطفل بحاجة إلى مضاد حيوي أم لا فعن طريق مسح و أخذ عينة

لا يستغرق تحليلها 15دقيقة نستطيع أن نحدد إذا كانت الإصابة ناتجة عن بكتريا أم لا

مع تحديد نوع البكتريا ترشدنا للمضاد الحيوي الملائم .

* المضادات الحيوية فعالة عند استعمالها تحت أشراف طبي .

* إشارات دراسة كندية حديثا ً إلى أن ازدياد استخدام المضادات الحيوية المبكرة قد يكون عاملا ً في زيادة انتشار وباء الربو في الأطفال .

* تمتد أعراض الأمراض الفيروسية كالبرد و الزكام أحيانا ً لمدة أسبوع أو أكثر ولكن سرعان ما تختفي تدريجيا ً من غير علاج .

* لا جدوى من استعمال المضادات الحيوية في وقاية الطفل المصاب بفيروسات بالزكام والسعال من ظهور التهابات جرثومية (بكتريا) .

* إذا أردتي أن تحمي طفلك من الإصابة بالجراثيم المقاومة يجب استعمال المضاد الحيوي للالتهابات الجرثومية فقط و تحت أشراف طبيب .

* التقيد بإرشادات الطبيب ، كيفية الاستعمال بالنسبة للجرعة ، أوقات أعطائها ، فترة العلاج ،كذلك عدم إيقاف المضاد عند ظهور بوادر تحسن قد يؤدي إلى مضاعفات الالتهاب الجرثومي .

* عدم تكرار المضاد الحيوي لطفلك بدون وصف الطبيب .

استخدام المضاد الحيوي بدون تشخيص سليم يخفي وجود مرض أخطر لدى الطفل كالحمى الشوكية إذ أن إعطاء المضاد الحيوي يغير الصورة المرضية لهذا المرض الخطير .

* التأكد من صلاحية المضاد الحيوي .

*- الالتزام بمدة العلاج حيث أن تحسن حالة الطفل الظاهرية تشجع الوالدين على إيقاف المضاد الحيوي حيث يتحول إلى نكسة نتيجة نمو البكتريا التي لم يتم السيطرة عليها بشكل كامل .

* الالتزام بمدة العلاج هنالك مدة محدودة عند استخدام المضاد الحيوي لا تقل بأي حال عن خمسة أيام و في حالة الالتهاب الشديد تزيد المدة إلى أربعة عشرة يوم لذا يجب الالتزام بهذه المدة .

والجدير بالذكر أن قسم الجودة الشامل بمستشفى الحمادي ضمن برنامجه بواسطة عدة لجان منها لجنة مكافحة العدوى و لجنة الأدوية و لجنة الاستخدام يقوم بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لاستعمال المضادات الحيوية بالمستشفى مع مراقبة و ترشيد استخدامها .