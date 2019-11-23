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نهائيات الهلال في 10 سنوات تحدد تعامل الزعيم في المعركة الآسيوية

نهائيات الهلال في 10 سنوات تحدد تعامل الزعيم في المعركة الآسيوية
نواف السالم(صدى):

تنتظر الجماهير الآسيوية والعالمية مواجهة إياب الهلال وأوراوا الياباني غداً الأحد في نهائي بطولة آسيوية .

ومن المعروف تاريخ أزرق الرياض الذي خاض 14 بطولة في العقد الأخير نال فيها 7 ألقاب وخسر 7 أخرى منها لقبين في بطولة آسيا في عامي 2017 و2014 .

بينما نجح الأزرق في الفوز بمناسبتين من 3 نهائيات في بطولة كأس الملك خلال العشر سنوات الأخيرة ، بخلاف خوضه لنهائي كأس السوبر السعودي عامي 2017 ، 2016 وفوزه على النصر بينما خسر من الأهلي .

ولعب الهلال 5 نهائيات في فبراير حقق فيها 5 بطولات وخسر واحدة ، فيما خسر أمام النجم الساحلي في بطولة كأس زايد للأندية العربية .

واستطاع الهلال تحقيق الفوز التاريخي في لقاء الذهاب مع اوراوا بالرياض بنهائي آسيا بعد هدف “كاريلو ” مما يدعم الفوز لا محالة في لقاء الغد ، بعد الخبرة الطويلة التي أكتسبها الفريق والتعلم من نقاط القوة والضعف والإصرار على تحقيق آمال الجماهير .


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