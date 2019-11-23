تكليف الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود رئيساً للجنة تحكيم مهرجان الإبل

ريم عبدالعزيز(صدى):

كلف الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة “نادي الإبل”، الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود برئاسة لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، إضافةً لتكليف عبد الله بن ناصر الداغري نائبا لرئيس اللجنة.

جاء ذلك عبر تدوينه لابن حثلين بحسابه الرسمي بتويتر ذكر فيها “تم تكليف الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود رئيسًا، والأخ عبد الله بن ناصر الداغري نائبًا للرئيس، وذلك للجنة تحكيم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، أتمنى لهم التوفيق والسداد في عملهم في المهرجان الذي يعد الأكبر عالميًا”.

وأكد بن حثلين أن الاختيار وقع على رئيس لجنة التحكيم ونائبه لكونهما من ذوي الخبرات في تحكيم مزاينات الإبل، ويتمتعان بخبرة كبيرة تؤهلهما لتولي دفة التحكيم، وتحقيق العدالة بين المتنافسين في النسخة الجديدة للمهرجان، مشيراً إلى حرص إدارة المهرجان على الاستمرار في نهجها الداعم لتطوير المهرجان والاهتمام بكافة التفاصيل التي تهم الملاك.

وكشف نادي الإبل أن اختيار لجنة التحكيم تم من خلال عدة معايير أبرزها، أن رئيس لجنة التحكيم ونائبه يتمتعان بخبرة كبيرة في الإبل تمتد لأكثر من 35 عامًا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز بنسخته الرابعة سينطلق في 15 ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض 140 كلم، حيث يأتي المهرجان امتداداً لدعم واهتمام القيادة الرشيدة ممثلة بمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين المشرف العام على نادي الإبل بهذا الموروث العربي الأصيل.