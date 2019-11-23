تايكوندو الوحدة وأبها يتربعان على قمة الغربية

محمد السعران(صدى):

انتزع الفريق الأول بنادي الوحدة كأس بطولة المنطقة الغربية المفتوحة للتايكوندو ب(598) نقطة فيما جاء أبها وصيفاً بـ (523) نقطة وحل حراء ثالثاً بـ (134) نقطة ، وعلى صعيد درجة الشباب حقق فريق أبها كأس البطولة ب (559) نقطة وحل جدة ثانياً بـ (555) نقطة وفريق اللياقة المحترفة ثالثاً بـ (256) نقطة في البطولة التي أختتمت أمس على صالة الكلية التقنية بجدة بمشاركة (27) نادياً من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وتبوك وجدة .

وفي نهاية البطولة قدّم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ محمد نوح قاضي درع الاتحاد لعميد الكلية التقنية لشؤون المتدربين المهندس محمد عوض الشهري وللمهندس وليد فلمبان للجهود التي قدمت خلال المنافسات ،موجها شكره لمكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة ولكافة اللجان والمدربين واللاعبين على إنجاح البطولة .