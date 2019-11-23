طبيب يساعد سبعيني أٌصيب بحبس بول حاد على متن الطائرة

بكين(صدى):

نجح أحد الأطباء الذي تصادف تواجده على متن طائرة صينية متجهة من غوانغتشو الصينية إلى نيويورك الثلاثاء الماضي ، في إنقاذ راكب سبعيني تعرض لوعكة صحية طارئة على متن الطائرة .

وكان أصيب الراكب بحبس بول حاد بسبب ‏انسداد في المثانة، ما سبب له آلاماً شديدة ، وخاطب الركاب ، كابتن الطائرة بحثاً عن طبيب بينهم لتقديم المساعدة للمريض البالغ من العمر ‏‏70 عاماً.

وعلى الفور استجاب أحد الأطباء الذين تصادف وجودهم على الرحلة وباشر الحالة، حيث قام بتمرير أنبوب بلاستيكي إلى مثانة الراكب، وبدأ يمتص البول طوال 37 دقيقة، تمكن خلالها من إخراج 800 مللتر من ‏البول من مثانة الراكب، ما سبب الارتياح للمريض.