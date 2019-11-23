موعد إعلان نتائج الأهلية في حساب المواطن 

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن موعد الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة الجديدة لدورة شهر ديسمبر.

ووجه مستفيد سؤالاً للبرنامج، قائلا:“السلام عليكم أنا سجلت ليلة السبت ٩ نوفمبر، فمتى يتم الإعلان عن نتائج الأهلية؟”.

وأجاب حساب المواطن، قائلا: “وعليكم السلام، في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 “نوفمبر” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ( دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “ديسمبر” نسعد بخدمتك”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع.