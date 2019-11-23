سرقة حلي بقيمة 366 ألف دولار من مطربة مشهورة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أبلغت المغنية إيجي أزيليا صاحبة أغنية “فانسي”، الشرطة عن سرقة حلي بقيمة تتجاوز 366 ألف دولار من منزلهما في أتلانتا.

وتفصيلا، ورد بلاغ للشرطة من إيجي أزيليا يفيد بأن لص سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70 ألف دولار وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57 ألف دولار، وخاتم خطبة من الألماس.

وأوضحت أزيليا أنها سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني في منزلها، لافتة إلى اختفاء حقيبة زرقاء يحتفظان فيها بجميع مقتنياتهما الثمينة.

وأبانت أزيليا أنها عندما استعرضت تسجيلات كاميرات المراقبة، شاهدت رجلا يدخل المنزل من الباب الخلفي، ويغادر بعد 8 دقائق وبحوزته حقيبة.