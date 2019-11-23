رسميا.. اعتماد مشاركة بطل آسيا في النسخة التالية بشكل تلقائي

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، عن مجموعة من القرارات الهامة وذلك قبل مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2019؛ حيث يلتقي نادي الهلال مع أوراوا الياباني يوم غدٍ الأحد على استاد سايتاما في اليابان.

وجاءت قرارات الاتحاد الآسيوي كالتالي: اعتماد خطوة لتطوير مسابقات المنتخبات الوطنية، حيث تقرر استحداث أسبوع كرة القدم في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022؛ فيما تم الاطلاع على مقترح توسيع دوري أبطال آسيا لتضم 40 نادياً.

وارتفع عدد الاتحادات الوطنية المشاركة فيها من 12 إلى 20، تعبيراً عن مبدأ الشمولية والادماج في الاتحاد القاري؛ كما ستحصل الاتحادات الوطنية على فرصة معايشة مسابقات الأندية على أعلى مستوى، وبالتالي يحصل اللاعبون والمدربون على المزيد من فرص التطوير.

وأوضح عدد مقاعد أفضل 6 اتحادات وطنية في التصنيف من كل منطقة سيبقى على حاله دون تغيير، ولكن سيتم منح مقاعد إضافية للاتحادات الوطنية المصنفة من 7 إلى 10، وسوف يتم استحداث مجموعة جديدة إضافية في كل منطقة من غرب وشرق آسيا اعتباراً من نسخة 2021.

وقال أنه حال عدم نجاح الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، بالحصول على مقعد للنسخة التالية من خلال الدوري المحلي، فإنه يحصل على مقعد في الأدوار التمهيدية، وينطبق ذات الأمر على كأس الاتحاد الآسيوي؛ فضلًا عن تغيير موعد تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2022، لتقام في شهر يونيو 2021 بدلاً من يوليو من ذات العام.