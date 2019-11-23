« فيديو » يوثق لحظة اغتيال عضو مجلس محافظة بابل في سياراته

بغداد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة اغتيال مسلحون لـ الشيخ عامر المرشدي، العضو السابق في مجلس محافظة بابل في العراق.

وأبرز مقطع الفيديو مشهد نزول مسلحين غير ملثمين من سيارة، وفتحوا وابلاً من الرصاص على المرشدي ونجله وأردوه قتيلاً.

فيما نجا نجلُه من الموت، بعد تبادل لإطلاق النار في ناحية أبي غرق غرب محافظة بابل.

ويأتي ذلك على خلفية الحراك الشعبي التي تشهده العراق، حيث تعددت محاولات اغتيال عدد من الشخصيات السياسية وحتى الرياضية.