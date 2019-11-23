50 ألف زائر للمملكة منذ إطلاق التأشيرة السياحية

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، أحمد الخطيب، اليوم السبت، إن نحو 140 ألف شخص طلبوا تأشيرات سياحية، كما اجتذبت نحو 50 ألف زائر منذ إطلاقها في سبتمبر الماضي.

وأوضح ” الخطيب ” أنه يأمل المسؤولون بثلاثة أضعاف هذا العدد تقريباً في تأشيرات السياحة للمساهمة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط؛ فيما تصدر السياح البريطانيين يليهم الصينيون، قائمة أعداد الأكثر زيارة للمملكة.

وقال رئيس هيئة السياحة أن الأرقام: ” تتماشى مع توقعاتنا، نتوقع أن تكون الزيارات السياحية لاستكشاف البلد، وهذا ما يحدث “؛ متحدثًا على هامش إطلاق مشروع بوابة الدرعية بقيمة 17 مليار دولار، وهي تجديد للمدينة التاريخية التي يريد المسؤولون أن تكون نقطة جذب كبيرة للسياح.