«الجبير»: استرضاء إيران محاولة فاشلة كما حدث مع «هتلر»
دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إلى التوقف عن محاولات استرضاء إيران مؤكداً أن الإسترضاء لن يجدي نفعاً مع هذا النظام السياسي الطائفي كما لم يفلح مع “هتلر ” .
وقال “الجبير ” خلال كلمته بحوار المنامة اليوم السبت أن المملكة لا ترفض الحوار وإنما لابد من مواصلة الردع لمنع إيران من تكرار الهجمات ، مؤكداً : الإسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يعمل مع النظام الإيراني .
ولفت “الجبير ” إلى الهجوم الإيراني على منشآت آرامكو في سبتمر الماضي ، قائلاً : لا يمكن السماح للإيرانيين بالتملص من هذا ، وأن المملكة تنتظر نتائج تحقيق دولي في الهجمات .
وحذر الجبير من سياسة إيران الداعية لكل شيعي لدعم إرهابها واصفاً الأمر بالمثير للسخرية ، وهو ما يشبه قول إيطاليا ” كل كاثوليكي ينتمي إليها ” ، وتساءل : هل ستقبل ألمانيا ؟ ، مشيراً إلى أن ما يحدث في المنطقة واضح كوضوح النور والظلام .
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