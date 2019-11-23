«الجبير»: استرضاء إيران محاولة فاشلة كما حدث مع «هتلر»

نايف السالم(صدى):

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إلى التوقف عن محاولات استرضاء إيران مؤكداً أن الإسترضاء لن يجدي نفعاً مع هذا النظام السياسي الطائفي كما لم يفلح مع “هتلر ” .

وقال “الجبير ” خلال كلمته بحوار المنامة اليوم السبت أن المملكة لا ترفض الحوار وإنما لابد من مواصلة الردع لمنع إيران من تكرار الهجمات ، مؤكداً : الإسترضاء لم ينجح مع هتلر ولن يعمل مع النظام الإيراني .

ولفت “الجبير ” إلى الهجوم الإيراني على منشآت آرامكو في سبتمر الماضي ، قائلاً : لا يمكن السماح للإيرانيين بالتملص من هذا ، وأن المملكة تنتظر نتائج تحقيق دولي في الهجمات .

وحذر الجبير من سياسة إيران الداعية لكل شيعي لدعم إرهابها واصفاً الأمر بالمثير للسخرية ، وهو ما يشبه قول إيطاليا ” كل كاثوليكي ينتمي إليها ” ، وتساءل : هل ستقبل ألمانيا ؟ ، مشيراً إلى أن ما يحدث في المنطقة واضح كوضوح النور والظلام .