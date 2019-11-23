سميرة سعيد: أخشى من طرح بعض الأغاني بسبب السوشيال ميديا
أعربت المطربة سميرة سعيد عن تفاؤلها بالعام المقبل 2020 مؤكدة أنه سيشهد طرح أغانيها التي تأخرت بسبب إنشغالها ببرنامج المواهب الشهير ذا فويس .
وقالت “الديفا” في حوار معها أنها أن نجاح الأغنيات الجديدة أصبح مرتبط بالسوشيال ميديا إلى حد كبير لذا فحتى الآن لا زالت طريقة طرح أغنياتها غير محددة ، مشيرة إلى أن أذواق الجمهور تغيرت ولا يزال انتقاء الأعمال عملية صعبة .
وأضافت أن الحكم على الأغني بالنجاح أو الفشل أصبح سريع جداً بسبب مواقع التواصل الإجتماعي ومن السهل أن تنجح أغنية بعض الأيام ثم تختفي .
ومع ذلك فقد أكدت “الديفا” أنها تحب أن تشارك جمهورها بعض أغاني فترة الثمانينات وحتى أغانيها الحديثة على صفحاتها على مواقع التواصل .
ولفتت المطربة المغربية أنها لم تعد تفكر في التمثيل نظراً لإختفاء الأفلام الغنائية التي كانت في عهد الفنانين الكبار مثل عبد الحليم حافظ وشادية ووردة وغيرهم .
كما أعربت عن سعادتها بمشاركتها ببرنامج “ذا فويس” مؤكدة أنه أثمر عن علاقات جيدة بالمواهب الجديدة فضلاً عن قربها من الفنانين كأحلام وراغي علامة ومحمد حماقي .
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