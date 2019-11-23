سميرة سعيد: أخشى من طرح بعض الأغاني بسبب السوشيال ميديا

القاهرة(صدى):

أعربت المطربة سميرة سعيد عن تفاؤلها بالعام المقبل 2020 مؤكدة أنه سيشهد طرح أغانيها التي تأخرت بسبب إنشغالها ببرنامج المواهب الشهير ذا فويس .

وقالت “الديفا” في حوار معها أنها أن نجاح الأغنيات الجديدة أصبح مرتبط بالسوشيال ميديا إلى حد كبير لذا فحتى الآن لا زالت طريقة طرح أغنياتها غير محددة ، مشيرة إلى أن أذواق الجمهور تغيرت ولا يزال انتقاء الأعمال عملية صعبة .

وأضافت أن الحكم على الأغني بالنجاح أو الفشل أصبح سريع جداً بسبب مواقع التواصل الإجتماعي ومن السهل أن تنجح أغنية بعض الأيام ثم تختفي .

ومع ذلك فقد أكدت “الديفا” أنها تحب أن تشارك جمهورها بعض أغاني فترة الثمانينات وحتى أغانيها الحديثة على صفحاتها على مواقع التواصل .

ولفتت المطربة المغربية أنها لم تعد تفكر في التمثيل نظراً لإختفاء الأفلام الغنائية التي كانت في عهد الفنانين الكبار مثل عبد الحليم حافظ وشادية ووردة وغيرهم .

كما أعربت عن سعادتها بمشاركتها ببرنامج “ذا فويس” مؤكدة أنه أثمر عن علاقات جيدة بالمواهب الجديدة فضلاً عن قربها من الفنانين كأحلام وراغي علامة ومحمد حماقي .