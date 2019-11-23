الكشف عن قيمة علامة «كورفيت» المستقلة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تناول محللون إمكانية تحويل ” كورفيت ” لعلامة مستقلة ضمن جنرال موتورز بموديلات دفع رباعي ورياضية، حيث ستحقق أرباح واسعة للشركة للرواج الكبير لاسم ” كورفيت ” .

ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي مورجان ستانلي أن في حالة تحويل ” كورفيت ” لعلامة مستقلة، فإن القيمة التسوقية ستتراوح بين 7 و12 مليار دولار أي ” 26 إلى 45 مليار ريال ” بمبيعات تتعدى 100,000 سنويًا.

وستشمل علامة ” كورفيت ” إذا تم اطلاقها موديل دفع رباعي كهربائي جديد مع بقاء كورفيت C8 الحالية في دورها.

كما سيتم إطلاق هايبركار جديدة أكثر قوة وسرعة؛ لتنافس بوجاتي وفيراري.