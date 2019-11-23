لوشيسكو: نحن هنا للفوز.. آسيا حلمنا جميعا

ماجد محمد(صدى):

كشف المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، اليوم السبت، أنه يتطلع للفوز في مباراة الفريق أمام نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا والحصول على البطولة.

وأوضح لوشيسكو في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: ” نحن هنا للفوز.. نعلم أن مثل هذا النوع من المباريات صعب جدًا، ولكن نحن لدينا طريقتنا التي اعتدنا اللعب بها، وبالتأكيد أن آسيا هي حلمنا جميعًا ” .

وأضاف المدرب الروماني: ” النهائي انتهى الشوط الأول وننتظر شوط ثاني غداً ، لعبنا بشكل جيد في لقاء الذهاب وكنا نستحق هدف ثاني صحيح ألغاه الحكم “؛ متابعًا:” في المباريات النهائية يجب ان تتعامل مع كل الظروف ومن ضمنها عامل الجو ” .

واستطرد:” نمتلك أفضلية طفيفة وكنا نود لو أنه أكبر لكن الحكم العراقي رفض ذلك.. من أطلب منه المشاركة سيؤدي كل ما يملك .. المجموعة جاهزة بشكل كامل لخوض هذا اللقاء “؛ مختتمًا: ” ‏محمد كنو من أفضل اللاعبين على مستوى الكرة السعودية وهو جاهز تماماً لمواجهة الغد ” .