انعقاد مؤتمرا صحفيا حول عمارة المساجد بالعاصمة الماليزينة كوالامبور

محمد السعران(صدى):

عقد ظهر أمس الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤتمرا صحفيا حول اجتماعات لجنة تحكيم الدورة الثالثة من جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد و المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد.

حيث أكد الأمين العام للجائزة الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم ان الجائزة تعقد فعالياتها في كوالالمبور في إطار توجهاتها لمخاطبة المجتمعات الاسلامية في كافة أنحاء العالم عمومًا و المجتمعات الاسلامية في ماليزيا خصوصًا ، و قال ان الجائزة هي ليست مجرد جائزة تمنح لافضل تصميم معماري للمساجد، و إنما هي تطمح لان تكون مؤسسة بحثية معمارية دولية لتنمية و تطوير المساجد في كافة أنحاء العالم.

و أشار الأمين العام إلى أهمية إنعقاد المؤتمر العالمي الثاني لعمارة المساجد في العاصمة الماليزية، و موضحا ان المؤتمر هو منصة عالمية للمعماريين و الباحثين المتخصصين بعمارة المساجد في كافة أنحاء العالم.

كما تناول الأمين العام للجائزة في حديثه أعمال لجنة التحكيم الدولية للدورة الثالثة من الجائزة، حيث تعمل اللجنة على مراجعة ٢٧ مسجدًا في القائمة القصيرة و قال الدكتور النعيم ان ١٠ مقيمين فنيين يعرضون تقاريرهم الفنية أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية.

و أخيرًا وجه الأمين العام لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد دعوته إلى المجتمعات الماليزية و من خلال وسائل الإعلام للمشاركة و حضور فعاليات المؤتمر و وزيارة معرض المساجد (مقامات) و المقام على هامش المؤتمر.