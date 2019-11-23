مواطن يسافر من الخفجي للدمام سيرا على الأقدام ويكشف عن أسبابه

نايف السالم(صدى):

قرر أحد المواطنين نشر ثقافة المشي على طريقته الخاصة من خلال سيره على الأقدام مسافة 300 كم من الخفجي إلى الدمام .

وأكد الشاب “محمد الغاطي ” أنه من هواة المشي ويريد أن ينشر تلك الرياضة في المملكة لأثرها على الصحة والبنيان الجسماني .

ويقطع الشاب 50 كم يومياً إذ نظم المسافة على أن تستغرق الرحلة 6 أيام وتنتهي في طريق الملك فهد بالدمام .