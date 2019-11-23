مواطن يسافر من الخفجي للدمام سيرا على الأقدام ويكشف عن أسبابه
قرر أحد المواطنين نشر ثقافة المشي على طريقته الخاصة من خلال سيره على الأقدام مسافة 300 كم من الخفجي إلى الدمام .
وأكد الشاب “محمد الغاطي ” أنه من هواة المشي ويريد أن ينشر تلك الرياضة في المملكة لأثرها على الصحة والبنيان الجسماني .
ويقطع الشاب 50 كم يومياً إذ نظم المسافة على أن تستغرق الرحلة 6 أيام وتنتهي في طريق الملك فهد بالدمام .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30733 ] نشر منذ 9 دقائق
اوكي فكره ممتازه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87670 ] نشر منذ 4 دقائق
قواك الله ..