التعديلات الجديدة على هاتف آيفون 12

وكالات(صدى):

كشفت تسريبات، اليوم السبت، عن إدخال تعديلات بآيفون 12، وهو خاص بحجم الذاكرة العشوائية ” RAM”؛ حيث أن iPhone 12 Pro وiPhone12 Pro Max ربما يكون حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM فيها 6 غيغابايت، بدلاً من 4 غيغا بايت الخاصة بـ iPhone 11.

ومن المتوقع أن يحظى كلا النموذجين بدعم من تقنية mmWave، لتحسين أداء الجيل الخامس والاستشعار الثلاثي الأبعاد في الكاميرات الخلفية، كما أنه يتميز بتقنية التعرّف على الوجوه Face-ID، والتي تمهد الطريق للابتكارات مثل دعم المدفوعات عبرFace-ID.

وأشارت إلى أن يبدأ إنتاج هاتف جديد آخر، يشار إليه باسم iPhone SE 2، في فبراير المقبل، ومن الواضح أن هذا الهاتف سيكون خيارًا أقل تكلفة، حيث يستمر الخط الرئيسي للهواتف الذكية من Apple في الارتفاع، لكن ستكون ذاكرة الوصول العشوائي أقل من 3 غيغابايت.