مدرب أوراوا: سنقاتل أمام 60 ألف من مشجعينا لتحقيق اللقب أمام الهلال

نواف السالم(صدى):

أكد ساتوشي أوتوسكي، المدير الفني لفريق أوراوا ريد الياباني أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق اللقب أمام نظيره الهلال السعودي غداً الأحد في نهائي أبطال آسيا.

وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم :”إن فترة التوقف الدولي ساعدتنا كثيراً لتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها في مباراة الذهاب”، وأضاف لم ينتهِ شي بعد وسنقاتل من أجل تحقيق اللقب وسط 60 ألف متفرج سوف يكونوا خلف فريقنا”.

وأضاف “سوف نبذل قصار جهدنا في مباراة الغد بالرغم من التأخر بهدف، ونعلم جيداً أن الهدف في ملعبنا بهدفين، كل ما نحتاجه في مواجهة الغد هو هدفين لتحقيق اللقب، والفريق مكتمل ولا توجد أي غيابات، ولاعبينا لديهم القدرة في التعامل مع المباراة ، وقادرين على إيقاف خطورة الفريق الهلالي”.