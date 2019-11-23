بالفيديو.. برج الشاشة بجدة يتزين بشعار الهلال 

طلال الغامدي(صدى):

تزين برج الشاشة بشعار الهلال وعبارة ” إنهم قادمون يا آسيا”، حيث لاقت صورة شعار الهلال رواجاً كبيراً بين الهلاليين، الذين قدموا الشكر لإدارة البرج على هذا التدعيم والتشجيع لفريقهم.

وكان فريق الهلال أجرى بالأمس مرانه الرئيسي في اليابان، لمواجهة نظيره أوراوا الياباني، مساء الأحد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقام الروماني رازفان لوتشيسكو، مدرب الفريق، بتطبيق التكتيك الذي سينتهجه الهلال في مباراته أمام أوراوا، بينما وصل السوري عمر خربين إلى طوكيو بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.