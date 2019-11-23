بالصور.. أسطول لنقل 3 ألاف طالب من أبناء المرابطين بتعليم عسير

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية بـ 25 حافلة لنقل أكثر من 3 الآف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين ، وذلك خلال احتفال نظمته قاعدة الملك خالد الجوية بحضور قائدها اللواء الطيار الركن عبدالعزيز القديري ، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني ، تم خلاله تكريم منسوبي التعليم وشركة تطوير لخدمات النقل ، والشركة المشغلة .

من جهته أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة ، أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين ، يأتي عطفا على الدور الهام الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه ، وبما يسهم في تقديم الخدمة اللازمة لأبنائهم وبناتهم .