كشف حقيقة «فيديو» فرحة مواطنات بعملهن سائقات تاكسي

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة ” الفيديو المتداول ” عن فرحة مواطنات سعوديات بعملهن سائقات تاكسي.

وعن ذلك، أوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ما تم تداوله عن الفيديو غير صحيح.

وذكرت أن الفيديو يعود في الحقيقة لاحتفالية أكبر أسطول سيارات تويوتا بقيادة سيدات في المدرسة السعودية للقيادة بجامعة الأميرة نورة.

كما نشرت الهيئة ” صورة ” للفيديو الأصلي الذي نشرته المدرسة السعودية للقيادة.