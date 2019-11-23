كشف حقيقة «فيديو» فرحة مواطنات بعملهن سائقات تاكسي
كشفت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة ” الفيديو المتداول ” عن فرحة مواطنات سعوديات بعملهن سائقات تاكسي.
وعن ذلك، أوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن ما تم تداوله عن الفيديو غير صحيح.
وذكرت أن الفيديو يعود في الحقيقة لاحتفالية أكبر أسطول سيارات تويوتا بقيادة سيدات في المدرسة السعودية للقيادة بجامعة الأميرة نورة.
كما نشرت الهيئة ” صورة ” للفيديو الأصلي الذي نشرته المدرسة السعودية للقيادة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87667 ] نشر منذ 19 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,