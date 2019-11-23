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بالفيديو والصور.. تعرف على مواصفات سيارة أودي الكروس المذهلة وسعرها بالأسواق

بالفيديو والصور.. تعرف على مواصفات سيارة أودي الكروس المذهلة وسعرها بالأسواق
برلين(صدى):

رفعت شركة أودي الستار مؤخراً عن أحدث سيارتها الكروس أوفر الرياضية والتي صنفت الأجمل عالمياً لتصميمها الفريد ومظهرها الجذاب .

ومن المقرر أن تطرح أودي سيارتها قبل نهاية 2019 أي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وسيكون سعرها 140 ألف دولار .

وأظهرت أودي مزايا السيارة في فيديو ترويجي كشف عن الواجهة المميزة والتي حظيت بشبك أمامي كبير محاط بإطار أسود من ألياف لكربون ، فضلاً عن مصابيح الليد الغريبة الشكل ، مع عجلات رياضية كبيرة بأقراص مقاس 22 إنش من الكروم .

وزودت واجهة القيادة بثلاث شاشات لمسية ، منها واحدة أمام السائق واثنتان في المنتصف ، ومقاعد رياضية .

أما محرك السيارة فقادر على توليد عزم 592 حصان ، وسرعة تصل إلى 100 كم في 3.6 ثانية وتزداد حتى 305 كم / الساعة ، مع العلم بأن المحرك توربيني بـ 8 اسطوانات ويسع 4 ليترات .


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