5 عصائر لا غنى عنها لعلاج الإمساك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثيرون من الإصابة بإضطرابات المعدة والإمساك ، وغالباً ما يكون دون أمراض عضوية وإنما نتيجة لعادات غذائية خاطئة .

ويؤكد الأطباء أن تغيير الأنماط الغذائية أهم الطرق لإستعادة نشاط الجهاز الهضمي مثل الحرص على تناول الأغذية الغنية بالألياف وشرب الكثير من المياه وزيادة النشاط البدني .

كما نصحوا بتناول عصائر مفيدة في عملية الهضم وعلاج الإمساك ، أهمها عصير البرتقال أو الليمون ، أو الكمثرى ، أو الأناناس ، إذ تساعد تلك العصائر في عمل الجهاز الهضمي بكفاءة عالية .