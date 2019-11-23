اكتتاب الأفراد يوميا في أرامكو يصل إلى 2.92 مليار ريال

علي القحطاني(صدى):

سجلت قيمة اكتتاب الأفراد بنهاية أمس الأول الخميس، قرابة 14.59 مليار ريال، بما يعادل اكتتابهم يوميا بمبلغ 2.92 مليار ريال؛ فيما تجاوز متوسط عدد الأفراد المكتتبين يوميا 364 ألف مكتتب، تمكنوا من اكتتاب 456.08 ألف سهم.

جاء ذلك بمتوسط اكتتابهم يوميا بما يعادل 91.22 مليون سهم؛ حيث تمكن الأفراد خلال 5 أيام فقط من اكتتاب 45.61% من حصتهم المخصصة في أسهم شركة أرامكو البالغ إجماليها مليار سهم.

ووصل اكتتاب المؤسسات إلى ما يعادل 91.24% من الأسهم المخصصة لها، إذ بلغ إجمالي اكتتاب المؤسسات 1.82 مليار سهم، تعادل قيمتها 58.39 مليار ريال؛ فيما تبقى قرابة 719.12 مليون سهم لتغطية الاكتتاب بالكامل.

وتبقى بالطرح 6 أيام لاكتتاب الأفراد، تتضمن نزول الرواتب مما يعني مزيدا من الإقبال على الاكتتاب، خاصة أنه لا توجد ميزة الأسبقية في الاكتتاب، فمن يكتتب في آخر يوم يعادل من اكتتب في أول يوم؛ بينما المتبقي لإغلاق طرح أرامكو: 8.76 % للمؤسسات، 54.39 % للأفراد، 719.12 مليون سهم.