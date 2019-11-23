«العمل» تسمح للمنشآت المتظلمة بتقديم طلب تسوية للمخالفات التي عليها

عادل الحربي(صدى):

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السماح للمنشآت المخالفة بتقديم طلب تسوية المخالفات التي عليها، بعد أن كان النظام يمنعهم من التقدم بطلب التسويات في حال اعتراضهم أو تظلمهم.

ويأتي ذلك في حال سبق لهم الاعتراض على القرار الإداري أمام الإدارة المختصة بالوزارة أو عند تظلمهم أمام المحكمة المختصة.

وتفصيلآ، قامت الوزارة بتمديد فترة التقدم لطلب تسوية المخالفات إلى 90 يومًا بدلآ من الوقت المقرر سابقًا وهو 30 يومًا، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وبناءً على ذلك، سيحق للمخالف التقدم بطلب التسوية خلال الفترة المسموح بها من تاريخ إبلاغه بالقرار الإداري الخاص بفرض العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده.

أما الفترة المخصصة للمخالف لتسوية المخالفة، فقد مددتها الوزارة وجعلتها خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار، بعد أن كانت سابقا 30 يومًا، مبينة أنه إذا لم يتم تقديمها في الفترة المحددة اعتبرت التسوية ملغاة.