اليوم.. وزير الخارجية يتولى رئاسة المملكة لـ«مجموعة العشرين» لمدة عام

طوكيو (صدى):

تتولى المملكة اليوم السبت رئاسة مجموعة العشرين لأول مرة ولمدة عام ، تأكيداً على الدور الهام للمملكة وتأثيرها على الإقتصاد العالمي .

ومن المقرر أن يتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية والذي يتمتع بخبرة طويلة في التعامل مع وزراء خارجية الدول الغربية والملفات الشائكة .

وقال وزير الخارجية في حسابه الرسمي عبر ” تويتر ” : بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهما الله ، تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020 .

وأضاف : سيكون عاماً مليئاً بالأمل والعمل ، وسيكون عاماً حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر .. أهلاً بكم في السعودية .

وكان وزير الخارجية قد وصل أمس الجمعة إلى اليابان لحضور قمة العشرين والتي شهدت مناقشة عدة ملفات مع وزراء خارجية الدول المشاركة ، على أن يتم تسليم الأمير فيصل رئاسة المجموعة اليوم في ناجويا .