«التجارة»: 35 ألف شكوى ضد الضمان خلال شهر

حمود العنزي(صدى):

أشارت وزارة التجارة إلي إجمالي البلاغات الواردة لمركز بلاغات المستهلك وتمت معالجة حالاتها في أكتوبر الماضي 34575 بلاغا.

وأبانت أن النسبة الأعلى من البلاغات سجلت عبر تطبيق «بلاغ تجاري» 27867 بلاغا، بينما توزعت الأخرى بين التواصل على الرقم 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة.

وتتصدر قائمة البلاغات: عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان، تلتها بلاغات المتاجر الإلكترونية، مخالفة أنظمة الدفع الإلكتروني، عدم توافر قطع الغيار أو الصيانة، عدم الاسترجاع والاستبدال، اختلاف سعر الصرف عن الكاشير، وجود بطاقة السعر على المنتج، عدم صحة الإعلان، رفض إعطاء فاتورة، وبلاغات مضخات المحروقات.