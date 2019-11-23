إحصائية تكشف عدد عمليات التجميل اليومية بالمملكة خلال العام الماضي

الرياض(صدى):

سجلت عمليات التجميل التي أجريت عام 2018 م 113 عملية يوميا في المستشفيات الحكومية والخاصة، وفقا لإحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصحة.

وانتشرت 5 أفكار خاطئة عن عمليات التجميل، من أبرزها أولا.. عمليات منطقة البطن والظهر والأفخاذ من خلال شفط الدهون والشد، يمكن إجراؤها لإنقاص الوزن ولكن الأصح أنه لا يمكن إنقاص الوزن بعمليات الشد وشفط الدهون، حيث إن إنقاص الوزن ليس من أهداف العمليات التجميلية الجراحية.

ثانيا.. إجراء عملية التجميل حتى لو كان الوزن زائدا كثيرا على الوزن المثالي، بمعنى أن كتلة الجسم كبيرة، ولكن الصحيح أنه كلما ازداد الوزن على الوزن المثالي ازدادت مخاطر عمليات التجميل ومضاعفاتها.

ثالثا.. عمليات تجميل الثدي بحشوات السيليكون، أو تصغير أو شد الثدي تعيق وتمنع الرضاعة الطبيعية في حال ولادة طفل بعد العملية ولكن الصحيح أنه يمكن إرضاع الطفل بشكل طبيعي، ولا تؤثر العملية على كمية الحليب المتوفرة للطفل.

رابعا.. تجميل الثدي بحشوات السيليكون يمنع الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسبب صعوبة التصوير بتقنية الماموجرام ولكن الصحيح أنه يمكن تصوير الثدي حتى مع وجود حشوة السيليكون بتقنية الماموجرام، بشرط إجرائه عند متخصص في التصوير بهذه التقنية ليجرى بطريقة معينة.

خامسا.. صلاحية حشوات السيليكون محددة بـ10 سنوات، ولكن الصحيح أنه ليس لحشوات السيليكون تاريخ صلاحية، حيث إن تقنية تصنيع حشوات السليكون ذات جودة عالية، ولكن قد تؤدي التغيرات في الجسم، مثل زيادة أو نقصان الوزن أو الحمل، إلى تأثر النتيجة الجمالية للصدر كحدوث ترهل.