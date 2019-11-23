فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية

طرابلس(صدى):

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت القيادة في بيان على موقعها أن طائرة أمريكية غير مسلحة فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي.

وأضاف البيان إن القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تقوم حاليًا بالتحقيق في الحادث.

وتابعت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيانها أن عمليات طائراتها المسيرة تستهدف التقييم المستمر للوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرةً إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحكومة.