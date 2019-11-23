بالفيديو.. OPPO تنافس العمالقة بنسخة معدلة من Reno 10x Zoom

وكالات(صدى):

دخلت شركة OPPO، بقوة في المنافسة مع عمالقة التقنية؛ حيث أطلقت نسخة معدلة من هواتف Reno 10x Zoom بمواصفات هي الأفضل للهواتف الموجودة حاليا؛ حيث سيمتاز ب) التصميم الغريب للكاميرا الأمامية.

وستثبت هذه الكاميرا على جسم متحرك مخفي داخل الهيكل، يخرج منه بزاوية مائلة عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي؛ فضلًا عن كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (+13+8) ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق صور عالية الدقة في ظروف الرؤية الليلية.

وتعمل على تسجيل فيديوهات 4K، وقدرة على تقريب الصورة بمعدل X10، أما الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز فستكون بدقة 16 ميغابيكسل، لها القدرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة بشكل آمن.

وتأتي شاشة الهاتف فستكون OLED بمقاس6.6 بوصة، وذاكرة الوصول العشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع، بالإضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومعالج Snapdragon 855+، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.