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نصائح هامة لإطالة عمر سيارتك الإفتراضي وزيادة قيمتها

نصائح هامة لإطالة عمر سيارتك الإفتراضي وزيادة قيمتها
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتعرض السيارة للعديد من العوامل التي تسبب تراجع قيمتها بسبب حدوث أي عيوب بالتصميم الداخلي أو الخارجي أوقصر عمرها الإفتراضي ، وغيرها من العوامل .

وينصح خبراء السيارات بإتباع تلك الإرشادات من أجل الحفاظ على قيمة سيارتك وإطالة عمرها الإفتراضي لأطول فترة ممكنة :
1- قم بفحص السوائل فتلك الفحوصات العادية ستحمي يبارتك .
2- التزم بالصيانة الدورية للسيارة ومعرفة ما يجب تغييره على الأكثر كل 12 شهر .
3- قم بتغيير شمعات الإشعال لأنها جزء أساسي من محرك البنزين كل سنة على الأقل .
4- قم بتغيير الفلاتر على الأقل بالصيانة الستوية .
5- افحص إطارات السيارة .
6- استبدل شمعات الإشعال مع كل صيانة على الأقل .
7- استخدم جرراج خاص لإبعادها من الطقس السئ والجرائم .
8- حافظ على نظافة السيارة .
9- حافظ عليها من الصدأ ، فقبل الغيل استخدم مادة مضادة للصدأ .
10- استخدم الأجهزة الخاصة بالسيارة واحرص على شراء القطع الأصلية .
11- اتبع القيادة بسلاسة ودون تسرع فهي أفضل طريقة للحفاظ على روحك وسلامة سيارتك .


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