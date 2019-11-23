نصائح هامة لإطالة عمر سيارتك الإفتراضي وزيادة قيمتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تتعرض السيارة للعديد من العوامل التي تسبب تراجع قيمتها بسبب حدوث أي عيوب بالتصميم الداخلي أو الخارجي أوقصر عمرها الإفتراضي ، وغيرها من العوامل .

وينصح خبراء السيارات بإتباع تلك الإرشادات من أجل الحفاظ على قيمة سيارتك وإطالة عمرها الإفتراضي لأطول فترة ممكنة :

1- قم بفحص السوائل فتلك الفحوصات العادية ستحمي يبارتك .

2- التزم بالصيانة الدورية للسيارة ومعرفة ما يجب تغييره على الأكثر كل 12 شهر .

3- قم بتغيير شمعات الإشعال لأنها جزء أساسي من محرك البنزين كل سنة على الأقل .

4- قم بتغيير الفلاتر على الأقل بالصيانة الستوية .

5- افحص إطارات السيارة .

6- استبدل شمعات الإشعال مع كل صيانة على الأقل .

7- استخدم جرراج خاص لإبعادها من الطقس السئ والجرائم .

8- حافظ على نظافة السيارة .

9- حافظ عليها من الصدأ ، فقبل الغيل استخدم مادة مضادة للصدأ .

10- استخدم الأجهزة الخاصة بالسيارة واحرص على شراء القطع الأصلية .

11- اتبع القيادة بسلاسة ودون تسرع فهي أفضل طريقة للحفاظ على روحك وسلامة سيارتك .