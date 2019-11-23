سبب غريب يدفع سيدة للاحتفاظ بجثة زوجها لمدة عام

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن قيام امرأة أمريكية تبلغ من العمر 67 عامًا في ولاية ميسوري، بالاحتفاظ بجثة زوجها داخل ثلاجة منزلية لمدة عام تقريبًا بعد وفاته وذلك لسبب غريب.

واكتشفت الشرطة رفات زوجها بول بارتون، في وقت سابق من نوفمبر الحالي، علما بأنه توفي في 30 ديسمبر 2018؛ حيث قالت السيدة أن بارتون أصيب بمرض لو غيريغ، المعروف أيضًا باسم ALS، والذي يسبب موت الخلايا العصبية التي تسيطر على عدد من العضلات.

وأوضحت إنها احتفظت بجثته طوال تلك المدة، خشية أن يقوم الأطباء بفتح دماغه من أجل دراسة حالته؛ بينما أكدت السلطات أن مخاوفها لم يكن لها أي أساس يبررها، فقد وجهت إليها تهمة بشأن ” التخلي عن الجثة “، والتي يمكن أن تعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وكانت السيدة قد تحدثت مرارا عن خشيتها من “استخدام جثته لأغراض البحث العلمي، وذكرت أنها قبل وفاته كانت تواجه صعوبة في العثور على طبيب لعلاجه بسبب خوفهما من الإبلاغ عن حالته الصحية، مما قد يؤدي إلى العبث بجثته بعد وفاته”.