أسرار العناية بالبشرة لنتائج جمالية مذهلة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر بشرتك هي مرآة جمالك الأولى ونضارتك التي يجب أن توليها أكبر إهتمام من أجل الحفاظ على مظهرك الشبابي وإطلالتك .

وفي هذا التقرير نستعرض معكي أهم العادات التي يجب أن تقومي بها يومياً للعناية ببشرتك ، وفقاً لنصائح خبراء التجميل :

1- ابدأي يومك بشرب السوائل لترطيب بشرتك وحمايتها من مشاكل كثيرة ، وإذا كنتي لا تحبين المياه أضيفي إليها ورقة نعناع أو عصرة ليمون .

2- احرصي على ترطيب بشرتك على الأقل قبل النوم وبعد غسل وجهك صباحاً بمرطب مناسب لنوع بشرتك .

3- اعتمدي على نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفاكهة .

4- قومي بتقشير بشرتك مرة بالاسبوع للتخلص من البثور أو البقع أو الجلد الميت .

5- احرصي على النوم مبكراً مع أخذ قسط كافي من النوم .

6- يفضل أن تنامي على ظهرك بدلاً من النوم على البطن أو أحد الجانبين لتقليل الضغط على وجهك .

7- لا تنسي أن تنظفي بشرتك من آثار الماكياج وابتعدي عن آشعة الشس .

8- مارسي الرياضة قدر المستطاع لتحفيز بشرتك على إنتاج الكولاجين وتدفق الأكسجين للبشرة .