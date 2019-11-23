منظمة حقوقية تصف أحكام قضائية إيرانية بـ«الظالمة»

نيويورك(صدى):

وصفت منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” ، الحكم القضائي الإيراني بحق ستة من نشطاء البيئة بـ ” الأحكام الظالمة ” ، بعد أن حُكم عليهم بالسجن بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال مايكل بيغ، نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط: ” أحكامًا ظالمة كهذه ستكون دليلًا جديدًا على الطبيعة التعسفية للمحاكم الثوريّة في إيران ” .

كما أوضح ” بيغ ” أن السلطات أعلنت عن حكم المحكمة خلال قطعٍ للإنترنت؛ وذلك بهدف إخفاء حملة شرسة ضد المحتجين الإيرانيين.

يُذكر أن المحكمة أدانت الناشطين بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، من دون السماح لهم على ما يبدو بأن يطلعوا على كل الأدلة.